Por que Noriega e Monsalve não foram relacionados para a estreia do Grêmio na Copa do Brasil

Monsalve está de fora da lista de relacionados. Duda Fortes / Agencia RBS

A lista de relacionados do Grêmio para a estreia na Copa do Brasil, nesta noite, às 19h30min, diante do Confiança-SE, tem duas ausências: Noriega e Monsalve. De titulares a preteridos por Luís Castro. Outros dois jovens sobraram por opção do treinador.

O principal motivo é o critério técnico. A leitura da comissão técnica é de que ambos apresentaram desgaste físico pelas partidas, treinos e viagens recentes e não estavam com as melhores condições técnicas para atuar. Eles tiveram erros individuais contra o Cruzeiro.

Desta forma, Luís Castro definiu por deixar o peruano e o colombiano de fora do confronto. Foram relacionados como substitutos os jovens Zortéa e Riquelme.

Em paralelo, duas promessas do clube também sobraram. Tiaguinho e Roger não ficam nem no banco de reservas também. O quarteto e outros não relacionados treinaram pela manhã no CT Luiz Carvalho, seguindo a agenda para o elenco profissional.

Em relação ao time, a principal novidade será a mudança do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1. Gabriel Mec deverá ser o articulador. Arthur e Nardoni a dupla de volantes.

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