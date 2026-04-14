Pior ataque da Argentina e estatística inusitada: como joga o Riestra, adversário do Grêmio na Sul-Americana

Riestra se destaca pelo jogo físico. Alejandro Pagni / AFP

Depois do empate no Gre-Nal, o Grêmio volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, onde precisa de recuperação após a derrota para o Montevideo City Torque na estreia. Do outro lado, vem um time argentino que passar por crise e ainda não venceu no seu campeonato nacional. O Deportivo Riestra acumula apenas uma vitória em 15 compromissos na temporada.

O Riestra empatou sem gols com o Palestino na estreia da Sul-Americana. No final de semana foi derrotado pelo Instituto de Córdoba, pelo Torneio Apertura, por 1 a 0. A equipe ainda não venceu no Campeonato Argentino. Em 13 rodadas, marcou apenas três gols e tem o pior ataque do torneio junto com o Defensa y Justicia. A única vitória em 2026 foi pela Copa Argentina sobre o Deportivo Maipú, que disputa a segunda divisão nacional.

Novo comando

O jogo contra o Grêmio será apenas o terceiro do técnico Guillermo Duró no comando do Riestra. Ele substituiu Gustavo Tata Benítez, responsável pela campanha de classificação para a Sul-Americana deste ano, mas que não resistiu aos resultados ruins.

Duró, que na temporada passada comandou o equatoriano Emelec, tem a missão de mudar a forma de jogar do Riestra. A equipe se caracterizou por um jogo direto no qual a bola passa pouco pelo meio-campo. No atual Apertura, o Riestra é o time com menor média de passes certos, de 155 por partida. A equipe fica em média com 40,7% da posse em seus jogos.

O jogo físico resulta em muitas faltas. O Riestra é o time que mais comete faltas no Campeonato Argentino, média de 17,4 por jogo, e também o que mais levou cartões amarelos, um total de 48 em 13 rodadas.

Jogo direto

Esses números são resultados da forma de jogar do Riestra, que usa muito bolas longas e ligações diretas para o ataque, o que torna o jogo em constante embate físico. Estudo recente do Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) apontou que o Riestra é, entre as principais 42 ligas do mundo, o time que usa menos passes para avançar no campo de ataque. A equipe tem como média avanço de 13,49 metros no campo a cada passe dado.