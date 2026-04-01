Do mundo árabe, ex-jogador do Grêmio ajudou voluntários na pintura da arquibancada da Arena

Pintura da arquibancada norte da Arena do Grêmio. Gustavo Lutz / Arquivo pessoal

A arquibancada norte da Arena do Grêmio está de cara nova. Torcedores do clube pintaram o setor mais popular do estádio com as cores do Tricolor. A novidade poderá ser vista de perto no domingo (5), às 20h30min, na partida contra o Remo.

Os artistas Lucas Villegas e Leo Barbosa, frequentadores daquele espaço, foram os responsáveis por dar uma nova vida àquele ambiente. Outros 40 gremistas foram voluntários para colorir a arquibancada.

O lateral-direito Igor Serrote, formado pela base do Grêmio e atualmente no Al-Jazira (Emirados Árabes Unidos) após atuar pelo Tricolor em 2024, contribuiu com a compra de almoços para os trabalhadores.

— Mesmo eu estando do outro lado do mundo, fazer parte desse processo, sentir que eu ajudei um pouco como eu pude é algo que vai ficar sempre guardado no meu coração — contou o jogador.

Os corredores, entre os gradis de proteção, foram pintados em branco, e pequenas faixas amarelas foram mantidas nas laterais, para destacar as rotas de entrada e saída.

— Para a gente que está sempre nas arquibancadas e via por muito tempo aquela cor cinza, aquele cimento, aquele amarelo, sem graça, é algo que emociona — disse o designer Lucas Villegas, em entrevista ao site ge.globo.

A pintura do espaço, que tem capacidade para cerca de 7 mil torcedores, era uma demanda da torcida gremista e faz parte do planejamento de revitalização do estádio, gerido pelo clube no segundo semestre do ano passado. O projeto contou com a parceria da Tintas Coral, patrocinadora do Grêmio.