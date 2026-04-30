Personagem de Palestino x Grêmio, Carlos Vinícius lamenta pênaltis perdidos: "A gente fica frustrado"

Goleador Carlos Vinícius não tem sorte nesta quarta pela Sul-Americana Rodrigo ARANGUA / AFP

A sequência negativa do Grêmio fora de casa segue. Após o empate sem gols contra o Palestino, nesta quarta-feira (29), pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Tricolor chegou a 12 jogos longe da Arena sem vitória.

O personagem da noite foi Carlos Vinícius. Artilheiro do time na temporada, o centroavante teve uma atuação para esquecer. No primeiro tempo, desperdiçou três cobranças de pênalti em sequência. O árbitro mandou a penalidade voltar em duas oportunidades.

Já na etapa final, até chegou a balançar as redes, aos 32 minutos. Entretanto, o juiz anulou após o VAR checar um toque de mão de Riquelme, jogador que deu a assistência.

— Que noite (risos). É difícil. Obviamente a gente fica frustrado, estamos no campo para ajudar. Ainda mais quando vai acontecendo tipo de coisas que a gente não costuma ver em todos os jogos. Ainda mais eu que vinha muito bem em relação aos pênaltis. Mas faz parte, estamos ali dentro, no futebol se passa de tudo. Não é porque correu mal hoje que eu vou baixar a cabeça e andar aí de cabeça baixa — disse o atacante após o apito final.

Carlos Vinícius reconheceu que a noite foi para esquecer e ainda citou um lance no final da partida em que "atrapalhou" uma chance de gol do Grêmio:

— É uma daquelas noites que a gente só quer que passe logo, porque realmente tentamos de todas as formas. Até a última bola ali bateu em mim no chute do Viery. A bola ia para dentro do gol, depois bateu no Mec e a bola foi para fora.

Gabriel Mec

Em mais uma partida como titular, o jovem também avaliou a atuação gremista e classificou o resultado como ruim:

— Foi uma partida muito ruim da nossa parte. Sabíamos que era um jogo difícil, ainda mais por ser um time defensivo, que se fecha muito. A gente não conseguiu impor o nosso jogo. Infelizmente tivemos três pênaltis não convertidos, mas o futebol é injusto, às vezes.

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