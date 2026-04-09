Pelo grupo do Grêmio, Deportivo Riestra e Palestino empatam sem gols na Argentina

Partida foi disputada na Argentina, nesta quarta-feira (8). Alejandro Pagni / AFP

Antes de estrear contra o Montevideo City Torque pela Copa Sul-Americana, o Grêmio já sabe o resultado necessário para terminar a primeira rodada como líder do Grupo F. Isso porque Deportivo Riestra e Palestino já se enfrentaram.

Na noite desta quarta-feira (8), as equipes empataram sem gols no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, casa do San Lorenzo.

O clube argentino fez a sua estreia em competições continentais nesta quarta e tem no elenco um goleiro ousado e com características que remetem a jogadores dos anos 1990.

Já os chilenos são mais conhecidos, tendo inclusive disputado a Libertadores recentemente. Em 2019, por exemplo, o time enfrentou o Inter na fase de grupos.

A partir das 21h30min, o Grêmio encara o Montevideo City Torque, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Na próxima semana, o Tricolor enfrentará o Riestra, em casa. Já no fim do mês, encara o Palestino, no Chile, concluindo o primeiro turno da fase inicial.