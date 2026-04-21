Para afastar a pressão, Grêmio aposta em nova estrutura tática contra o Confiança pela Copa do Brasil

Grêmio espera gols de Carlos Vinícius na partida desta terça-feira, às 19h30min, na Arena. Lucas Uebel / Gremio.net

A Copa do Brasil surge novamente no horizonte do Grêmio como o caminho para dias melhores. O momento é de pressão e desconfiança, com apenas uma vitória em seis jogos disputados no mês de abril.

Por isso, a partida 19h30min na Arena, contra o Confiança, de Sergipe, ganhou um peso diferente no clube. Uma oportunidade de ver em campo algumas das mudanças prometidas após a derrota para o Cruzeiro. E a esperança de reviver os dias de glória na história gremista dentro da competição.

Iniciada em 1989, a Copa do Brasil tem muitas páginas escritas em azul, preto e branco. Das 37 edições da competição, o Grêmio aparece como protagonista em muitos anos. São cinco títulos, atrás apenas dos seis do Cruzeiro, e nove finais. Só o Flamengo chegou mais vezes na decisão, com 10 participações. E em 2026, o aniversário do penta conquistado em 2016 será comemorado na Arena.

Mas para não depender apenas do passado na esperança pela recuperação, Luís Castro deve colocar em prática o que prometeu nos microfones. A escalação para a partida deve ter mudanças importantes, mesmo que não sejam tão profundas quanto o esperado. A tendência é que a estrutura do meio-campo seja diferente, com Arthur e um outro volante alinhados. Nardoni, Léo Pérez e Dodi disputam a posição. Um meia mais ofensivo também deve ter oportunidade nesta terça. Gabriel Mec é a alternativa para melhorar a produção ofensiva da equipe.

— Vamos mudar a estrutura. Não vamos continuar com a mesma — prometeu o técnico, após a derrota para o Cruzeiro.

Com apenas a atividade realizada na última segunda-feira com o provável time titular, a comissão técnica ainda estuda novas adaptações na equipe para os próximos compromissos. O retorno de Viery para a defesa, no lugar de Wagner Leonardo, não entra na lista de trocas feitas pelos problemas apresentados contra o Cruzeiro. O jovem é o titular, junto a Gustavo Martins, e recupera o posto após cumprir suspensão pelo Brasileirão.

O adversário tricolor

Adversário gremista nesta terça, o Confiança vem a Porto Alegre embalado pela vitória sobre o Santa Cruz, no último sábado (18). Mas a temporada da equipe sergipana é irregular até o momento. O clube perdeu o título estadual para o Sergipe no início da temporada. O técnico Cláudio Caçapa assumiu a equipe após derrota na decisão, com a demissão de Luizinho Vieira.

No momento, o clube faz boa campanha em um dos compromissos restantes. O Confiança é do grupo B na Copa do Nordeste, com sete pontos em quatro jogos. Mas na Série C, a campanha ainda é fraca. Venceu uma das três partidas disputadas até o momento. O meia Patrick Machado, ex-Grêmio, é uma das apostas da equipe na temporada. Ele foi contratado após se destacar no Volta Redonda, do Rio de Janeiro.