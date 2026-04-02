Palmeiras x Grêmio na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Grêmio perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, fora de casa, na noite desta quinta-feira (2), em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão. Veja a repercussão do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.
Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.
Acompanhe os lances de Grêmio x Palmeiras
Confira a tabela do Brasileirão atualizada
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.