Palmeiras x Grêmio na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Grêmio perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, fora de casa, na noite desta quinta-feira (2), em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão. Veja a repercussão do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

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