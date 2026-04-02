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Palmeiras x Grêmio na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

Tricolor foi derrotado por 2 a 1 em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão

Zero Hora

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