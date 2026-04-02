Palmeiras x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Palmeiras x Grêmio: tudo sobre o jogo da nona rodada do Brasileirão. Arte GZH

Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 21h30min, pela nona rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena Barueri, em Barueri (SP).

O Tricolor vem de derrota para o Vasco por 2 a 1, na última rodada. Já o time paulista venceu o São Paulo por 1 a 0.

Escalações para Palmeiras x Grêmio

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Jefté; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Maurício e Arias; Flaco López. Técnico: João Martins (auxiliar).

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Tetê. Técnico: Luís Castro.

Arbitragem para Palmeiras x Grêmio

Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (trio carioca). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Onde assistir a Palmeiras x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A RBS TV, o Premiere e a ge tv anunciam a transmissão.

Leia Mais Afirmado no Grêmio, Weverton reencontra o Palmeiras

Como chegam Palmeiras x Grêmio

Palmeiras

Líder do Brasileirão, o Palmeiras não terá o técnico Abel Ferreira, que cumpre suspensão, na casamata. Em relação ao time, o desfalque é o uruguaio Piquerez, lesionado. Jefté entra na lateral esquerda. A partida não será na Arena do Palmeiras em virtude de um festival de rock. Assim, o jogo será na Arena Barueri.

Grêmio

O time de Luís Castro ainda busca a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Uma das novidades para o confronto desta quinta-feira é Noriega. O peruano defendeu sua seleção e volta a ficar à disposição do treinador.