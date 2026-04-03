Palmeiras 2x1 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Grêmio termina a 9ª rodada sem ter conseguido vencer fora de casa no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (2), na Arena Barueri, o Tricolor perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, deixando a equipe estacionada na 10ª colocação, com 11 pontos.
Marlon Freitas abriu o placar para os mandantes no final do primeiro tempo. Carlos Vinícius deixou tudo igual na volta do intervalo. Em uma falha de Gustavo Martins, o volante palmeirense ampliou e garantiu a vitória.
O Tricolor volta a campo no domingo (5), na Arena, contra o Corinthians. A partida, válida pela 10ª rodada do Brasileirão, ocorre às 20h30min.
