Palestino aposta em estratégia usada contra o Flamengo para tentar derrotar o Grêmio

Palestino venceu o Flamengo por 1 a 0, em Coquimbo, na Libertadores de 2024. JAVIER TORRES / AFP

O Palestino tenta a primeira vitória na Sul-Americana de 2026 contra o Grêmio nesta quarta-feira (29), no Chile. O clube deve repetir diante do Tricolor a estratégia que deu certo contra o Flamengo em confronto recente. Uma remobilização é realizada nos bastidores para conseguir os três pontos.

As derrotas em casa para o Torque, do Uruguai, mas principalmente para o Deportes Concepción, lanterna do campeonato nacional, derrubaram o técnico Cristián Muñoz, que estava no cargo há menos de quatro meses. O substituto é o argentino, de 45 anos, Guillermo Farré, que debutará como treinador no Chile após rodar por Argentina e Peru.

Ele tem características mais defensivas. A leitura era que a equipe estava tentando propor muito o jogo sem sucesso, contrariando uma postura mais cautelosa que surtiu efeito nos últimos anos. No campeonato nacional, são 11 pontos conquistados em 11 rodadas.

O Palestino encarou o Flamengo na Libertadores de 2024 e ganhou por 1 a 0 no Chile. Há pressão para Farré replicar um estilo de jogo mais reativo. Na ocasião, a posse de bola foi de 34%, segundo as estatísticas.

Na Sul-Americana de 2016, os cariocas também perderam para os chilenos no Espírito Santo e foram eliminados, apesar da vitória fora de casa. A outra vitória do Palestino contra brasileiros foi diante do São Paulo, em 1978, no Morumbi, pela Libertadores.

Para encarar o Grêmio, a baixa será Julián Fernandez, expulso diante do Torque. Com isso, uma formação com linha de cinco na defesa deve ser adotada apostando em contragolpear o time de Luís Castro.

O provável time tem: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zuniga e Jason León; Francisco Montes, Nicolás Meza e Sebastian Gallegos; César Munder e Ronnie Fernández.

O estádio La Cisterna, localizado na zona sul de Santiago, passou por reformas recentemente. A capacidade atualizada se aproxima de 8 mil pessoas. Há esperanças de um bom público no local.