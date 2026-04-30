Palestino 0x0 Grêmio: confira os melhores momentos do jogo pela Sul-Americana

Em noite de lances bizarros, o Grêmio ficou no empate em 0 a 0 com o Palestino, no Chile, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Carlos Vinícius foi o nome do jogo mas, desta vez, pela falta de gols. Em pênalti batido três vezes devido a irregularidades do goleiro, o centroavante errou as três cobranças.
No segundo tempo, o camisa 95 marcou o que seria o gol da vitória, mas foi anulado após revisão no VAR. Assim, o Grêmio somou um ponto e chegou à segunda colocação do Grupo F.
O Grêmio volta a campo pela competição na próxima terça-feira (5), contra o Deportivo Riestra, na Arena. O próximo compromisso tricolor é no sábado (2), diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão.
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