Os principais desafios de Luís Castro no Grêmio para a semana Gre-Nal

Luís Castro deve poupar titulares no meio da semana. André Ávila / Agencia RBS

Um mês e alguns dias depois, Luís Castro está no mesmo cenário: às vésperas de um Gre-Nal, seu trabalho no Grêmio está em turbulência. Será uma semana para criar alternativas para voltar a viver um momento de crescimento com o jogo contra o Montevideo City Torque na quarta (8). A principal delas recai na formação de um meio-campo mais produtivo.

Terá de ser na base da conversa e do treino. A partida contra os uruguaios não será um aquece para o clássico de sábado (11), no Beira-Rio. O time deverá ser reserva na Sul-Americana. É improvável que titulares no empate com o Remo e possíveis jogadores que comecem diante do Inter atuem desde o início no Estádio Centenário.

O principal ponto está no meio-campo. Após o 0 a 0 no domingo (5), Castro afirmou que a linha defensiva está estabilizada. O mesmo vale para o setor ofensivo. O meio-campo recebeu outra classificação do treinador.

— A ideia é não precisar mexer constantemente. Alguns saem por lesão, outros entram nessas oportunidades, e isso vai gerando instabilidade. É claro que nós, treinadores, não gostamos disso. Preferimos ter uma equipe mais estável. É uma zona que exige muita continuidade. Tem havido um tráfego muito grande de jogadores — analisou o treinador.

Rotatividade no meio

Despois o segundo jogo da final do Gauchão, o Grêmio disputou seis jogos sempre no formato de um meio-campo com três jogadores. Castro utilizou sete jogadores diferentes. O trio Noriega-Nardoni-Monsalve foi o mais utilizado.

Eles formaram o setor nos jogos contra Bragantino, Chapecoense e Palmeiras. Também foram utilizados Pérez, Willian, Arthur e Zortéa.

Departamento médico

Também há o desafio médico. Serão dias para recuperar fisicamente jogadores como Arthur e Noriega, o avalista do atual sistema. Os dois sentem desconforto muscular. A cria da base gremista entrou no segundo tempo contra o Remo. O peruano foi poupado. Willian voltará em maio.

O principal ponto é ter um meio mais criativo. Se todos tiverem condições, uma tendência é formar o setor com Noriega, Arthur e Monsalve. Gabriel Mec pode ser alternativa para agregar dinamismo. Mas, quando usado, o garoto tem sido colocado pelo lado do campo.