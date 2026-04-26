Os perigos do Coritiba contra o Grêmio na Arena; veja análise em vídeo

O repórter de GZH Cristiano Munari fala sobre os perigos que o Coxa pode apresentar na Arena. Assista ao vídeo acima.

O time do técnico Fernando Seabra somou 11 dos seus 19 pontos longe de casa, e fica atrás apenas ao Bahia, que tem 12. O Palmeiras, líder do Brasileirão, também conquistou 11 pontos como visitante.

Um dos pontos fortes do Coritiba como visitante é o setor ofensivo, com 10 gols marcados em seis jogos. Só o Botafogo, com 13 gols em sete partidas, fez mais gols do que o time paranaense.

Trio de ataque perigoso

Pedro Rocha tem três gols no Brasileirão. JP Pacheco / Coritiba / DIvulgação

O Coritiba tem um contra-ataque muito forte, com um trio veloz na frente formado por Pedro Rocha, ex-Grêmio, Breno Lopes e Lucas Ronier.

Sem Gustavo Martins, suspenso, e com a provável escalação de Balbuena, o Tricolor poderá ter problemas no lado direito por ter um jogador mais lento do que o titular da posição.

Solidez defensiva

Coritiba tem uma das melhores defesas da competição. Gustavo Oliveira / Coritiba, Divulgação

Além da força do seu ataque, o Coritiba tem uma das cinco defesas menos vazadas do Brasileirão. O time conta com a mesma dupla de zaga de 2025, formada pelo experiente Maicon e Jacy. Porém, o técnico Fernando Seabra segue sem contar com o goleiro Pedro Morisco, uma das principais promessas do clube e titular da posição.

Em 2025, a equipe conquistou o título da Série B com a melhor defesa da competição, com apenas 23 gols sofridos em 38 rodadas, 10 gols a menos do que o Criciúma, o segundo time que menos cedeu gols aos adversários.