Os perigos do Coritiba contra o Grêmio na Arena; veja análise em vídeo

Após a vitória sobre o Confiança, pela Copa do Brasil, o Grêmio volta a campo pelo Brasileirão neste domingo (26), às 16h, na Arena. Adversário do Tricolor, o Coritiba é um dos melhores visitantes da competição.
O repórter de GZH Cristiano Munari fala sobre os perigos que o Coxa pode apresentar na Arena. Assista ao vídeo acima.
O time do técnico Fernando Seabra somou 11 dos seus 19 pontos longe de casa, e fica atrás apenas ao Bahia, que tem 12. O Palmeiras, líder do Brasileirão, também conquistou 11 pontos como visitante.
Um dos pontos fortes do Coritiba como visitante é o setor ofensivo, com 10 gols marcados em seis jogos. Só o Botafogo, com 13 gols em sete partidas, fez mais gols do que o time paranaense.
Trio de ataque perigoso
O Coritiba tem um contra-ataque muito forte, com um trio veloz na frente formado por Pedro Rocha, ex-Grêmio, Breno Lopes e Lucas Ronier.
Sem Gustavo Martins, suspenso, e com a provável escalação de Balbuena, o Tricolor poderá ter problemas no lado direito por ter um jogador mais lento do que o titular da posição.
Solidez defensiva
Além da força do seu ataque, o Coritiba tem uma das cinco defesas menos vazadas do Brasileirão. O time conta com a mesma dupla de zaga de 2025, formada pelo experiente Maicon e Jacy. Porém, o técnico Fernando Seabra segue sem contar com o goleiro Pedro Morisco, uma das principais promessas do clube e titular da posição.
Em 2025, a equipe conquistou o título da Série B com a melhor defesa da competição, com apenas 23 gols sofridos em 38 rodadas, 10 gols a menos do que o Criciúma, o segundo time que menos cedeu gols aos adversários.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲