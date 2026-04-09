Os diagnósticos do Grêmio para o mau momento

Luís Castro acredita que falta de confiança vem afetando o rendimento da equipe. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio já faz os primeiros diagnósticos para o mau momento da equipe. Após a derrota por 1 a 0 para o City Torque, na quarta-feira (8), o Tricolor avaliou que a queda na confiança, a excessiva rotatividade no meio-campo e a falta de dinâmica no ataque estão entre as principais causas para os resultados negativos enfrentados em seus últimos compromissos.

Apesar de ter conquistado apenas uma vitória nos sete jogos disputados após o título do Gauchão, a comissão técnica avalia que a queda acentuada no rendimento ocorreu nas últimas duas partidas: o empate por 0 a 0 com o Remo, pelo Brasileirão e a derrota para os uruguaios, pela Copa Sul-Americana.

— Este (contra o City Torqay) foi, claramente, o pior jogo da temporada. Não tenho dúvidas de que a equipe não progrediu, mas sim regrediu nos últimos dois jogos — disse o técnico Luís Castro.

Queda no anímico

Conforme o entendimento do clube, o aspecto anímico dos jogadores está abalado pelos maus resultados, e a falta de confiança vem afetando o rendimento da equipe.

— A equipe não se aguentou em termos mentais quando apareceram as derrotas. Ganhou alguma instabilidade e começou a faltar confiança, algo que se tornou muito evidente no jogo contra o Remo. Neste momento, o aspecto mental não é bom, reconhecemos isso, e isso tem sido fatal para nós. A equipe, através dessa desconfiança que incorporou, deixou de conseguir ter os princípios que tinha — completou o técnico.

Desajuste no meio-campo

Conforme entendimento de Luís Castro, as constantes trocas no meio-campo vêm atrapalhando o time tanto na fase defensiva quanto na ofensiva. Como os desfalques obrigaram o treinador a promover mudanças no setor, a avaliação é de que está faltando encaixe entre os jogadores da função.

— O meio-campo tem sido um setor constantemente "em obras", muito por causa de lesões. O Arthur teve lesão, o Willian também se lesionou há duas semanas e vai ficar fora por um período longo. Tentamos soluções mais ofensivas, mas temos limitações. O Mec ainda é muito jovem, o Monsalve também é uma opção, mas encontrar o equilíbrio tem sido difícil. Ainda assim, é algo que precisamos resolver — avaliou o português.

Falta de dinâmica no ataque

Outro diagnóstico do clube é que o setor ofensivo está previsível e pouco criativo, com a equipe sendo pouco capaz de criar chances claras através de tabelas ou troca de passes e abusando dos cruzamentos para a área.

— Nós tínhamos criado boas dinâmicas de ataque, aproveitando os espaços dos adversários. E, quando não havia espaço, conseguíamos circular bem a bola até encontrá-los. Nós deixamos de fazer isso. Os jogadores, menos confiantes, já não executam com a mesma eficácia. Claramente, a equipa regrediu — enfatizou.

E o próprio treinador disse ainda refletir sobre como resolver este problema para o Gre-Nal.

— As coisas não podem ficar como estão, e os jogadores sabem disso. Há que se fazer uma avaliação, não de um ou outro jogador, mas da forma como eles se associam dentro de campo. Nem sempre bons jogadores se ligam bem entre si. Essa reflexão está sendo feita e será profunda, porque os dois últimos jogos foram muito negativos e nos obrigam a pensar no futuro da equipa — finalizou.

Após a derrota no Uruguai, o Grêmio se reapresentou na tarde desta quinta (9). A equipe para o Gre-Nal 452 será definida na atividade desta sexta (10) à tarde.