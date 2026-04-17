Os detalhes da negociação frustrada de Ronaldinho com o Grêmio em 2011

Ronaldinho Gaúcho voltou aos holofotes. O ex-meia, revelado nas categorias de base do Grêmio no final dos anos 1990, teve sua história contada em uma nova série lançada pela Netflix.
O astro de 45 anos revela ter carinho pelo clube. Mas sua relação com a torcida é cheia de polêmicas. Além da saída do clube em 2001 envolvendo briga na Justiça antes de assinar com o PSG, o capítulo mais turbulento ocorreu em 2011, quando esteve perto de retornar ao Grêmio e acabou jogando no Flamengo.
A negociação frustrada do jogador para deixar o Milan e retornar ao clube do coração teve seus bastidores revelados em um caderno especial da Zero Hora, publicado no dia 10 de janeiro de 2011.
O anúncio oficial do acerto com o Flamengo ocorreu nesta data. No entanto, o acordo já era conhecido desde o sábado (8), quando a informação ganhou corpo no Rio de Janeiro.
Diante da reversão de expectativa, que vinha sendo alimentada por Assis, irmão e empresário do craque, o presidente gremista da época, Paulo Odone, chamou uma coletiva para anunciar o fim das negociações.
Veja abaixo a reportagem de ZH que reconta as horas que mudaram a história de Ronaldinho com o Grêmio.