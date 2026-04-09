O valor que a Juventus gostaria de receber pela venda de Arthur

Arthur está em sua segunda passagem pelo clube. Lucas Uebel / Grêmio,divulgação

O futuro de Arthur segue indefinido. O volante tem contrato com o Grêmio até a metade do ano, quando termina o seu empréstimo. Caso não haja acordo, o jogador volta à Juventus, a dona de seus direitos. Ainda não há conversas entre os clubes. Mas surge uma ideia de quanto a equipe italiana gostaria de receber pelo jogador.

A Gazzetta dello Sport publicou nesta quinta-feira (9) matéria em que analisa jogadores emprestados pela Juventus e seus possíveis destinos no meio do ano.

O texto informa que em junho, quando acaba o vínculo com o Grêmio, o balanço financeiro do clube italiano apresentará avaliação de 6,5 milhões de euros (R$ 39 milhões) em relação a Arthur.

Não significa que a Juventus não possa negociar o jogador por um valor menor ou que essa seja a avaliação de mercado sobre Arthur. Mas indica um montante que agradaria aos italianos.

Os 6,5 milhões de euros seriam o valor contábil de Arthur para a Juventus em junho deste ano. Se a Juventus negociar o meio-campista por um valor mais alto, ela terá um lucro contábil, chamado de plusvalenza. Se aceitar receber quantia menor, a saída de Arthur acarretaria em um prejuízo contábil, chamado de minusvalenza.

Isolada, a situação não seria um problema, mas no contexto pode prejudicar o futuro do clube italiano. Uma sequência de prejuízos operacionais pode levar a punições por parte da UEFA. O fair play financeiro da entidade prevê punição para minusvalenzas no balanço em três temporadas consecutivas.

Em 2023, a Juventus foi punida pela UEFA em 20 milhões de euros e banida de competições europeias por uma temporada por a irregularidades financeiras.