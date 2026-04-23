O valor milionário que o Grêmio tem a receber do Botafogo pela venda de dois jovens

Lateral formado na base gremista teve destaque no Botafogo. Vitor_Silva / Botafogo

O Botafogo protocolou na Justiça o pedido de recuperação judicial. E o Grêmio aparece em destaque na relação de dívidas do clube carioca.

O Tricolor tem a receber R$ 20.439.672,06 pelas negociações dos últimos anos. O valor ajudaria nas finanças do clube, que passa por avaliações no departamento de futebol.

Só o Santos, com R$ 22 milhões a receber, supera o Grêmio na lista de credores do Alvinegro carioca no Brasil.

Nas últimas temporadas, a equipe carioca comprou Cuiabano e Nathan Fernandes. A dupla, no entanto, teve trajetória bem diferente até o momento no Rio de Janeiro.

O lateral virou um dos destaques da equipe após chegar ao clube. Ele participou de 77 jogos pela equipe, com 10 gols marcados e oito assistências, e os títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024. Depois, teve passagem pelo Nottingham Forest e retornou ao Brasil para defender o Vasco em 2026.

No caso de Nathan Fernandes, o atacante sofreu com lesões. Vendido em 2025, o jogador fez apenas 29 partidas pelo Botafogo. Ele marcou um gol e deu três assistências.