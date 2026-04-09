"O torcedor tem razão de cobrar", diz Weverton após derrota do Grêmio na estreia da Sul-Americana

Tricolor perdeu na capital uruguaia por 1 a 0. Reprodução / Agencia RBS

O Grêmio tropeçou feio na estreia da Sul-Americana. Mesmo com nomes de destaques como Weverton, Arthur e Tetê no time misto que foi a campo, o Tricolor acabou derrotado por 1 a 0 para o modesto Montevideo City Torque, no Uruguai.

Agüero marcou o gol dos mandantes no início do segundo tempo. Com o resultado, o Grêmio chega a quatro jogos sem vencer e vai pressionado para o Gre-Nal, pelo Brasileirão, no sábado (11).

Weverton teve falha no gol do City Torque. Ele demorou para cair e defender a bola, que passou por baixo de seu braço. Na saída de campo, sob vaias e cobranças dos gremistas presentes no Estádio Centenário, o goleiro falou:

— O torcedor tem feito sua parte, apoiando onde vamos. Quando perde a cobrança é maior. O torcedor tem razão de cobrar, porque acho que podemos fazer mais e melhor. Nós vamos trabalhar para isso. Sábado temos um clássico e sabemos o quanto é difícil. É uma grande oportunidade de dar uma resposta.

— Realmente não foi uma atuação boa nossa. É esquecer o que aconteceu, aprender com nossos erros e agora colocar todas as nossas energias, tudo aquilo que a gente tem para fazer no Gre-Nal e sair com resultado positivo, com a vitória — completou o goleiro.

"O Grêmio é muito grande, mas precisa demonstrar isso dentro de campo"

O discurso do capitão Arthur esteve alinhado com o de Weverton. O volante achou justas as vaias da torcida e ainda destacou que a equipe precisa melhorar:

— Vimos com a cabeça de fazer um grande jogo, de ganhar. Infelizmente não foi assim. É responsabilidade nossa ter a humildade de saber que não somos melhores que ninguém. O Grêmio é muito grande, mas precisa demonstrar isso dentro de campo.

— Durante os 90 minutos, a gente gostaria de ser incentivado, apoiado, e assim foi. Eu acho que a vaia no final do jogo foi justa, pelo futebol que demonstramos dentro de campo. Então, cabe a nós sair dessa situação. É trabalhar e ter humildade para isso — completou Arthur.