Grêmio

Revés na estreia
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"O torcedor tem razão de cobrar", diz Weverton após derrota do Grêmio na estreia da Sul-Americana

Fora de casa, Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Montevideo City Torque

Zero Hora

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