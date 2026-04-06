O setor que virou dor de cabeça para Luís Castro no Grêmio

Luís Castro pretende resolver problema de criação da equipe. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Um dos problemas apresentados pelo Grêmio está no meio-campo. Após o empate sem gols contra o Remo, Luís Castro admitiu que a criação da equipe é uma dor de cabeça. Apesar de apresentar um bom volume de jogo, a maioria das jogadas foi construída por meio de cruzamentos para a área.

Ou seja, a bola alta, enviada mais de 35 vezes para a área adversária, tinha como objetivo encontrar a cabeça de Carlos Vinícius, além de Braithwaite ou dos zagueiros posicionados nas jogadas de bola parada. Já a bola trabalhada pelo chão virou artigo raro.

— O que mais me incomoda é não conseguir a estabilidade da equipe. Ainda não encontramos o equilíbrio ideal. Quando conseguirmos, a ideia é não precisar mexer constantemente. Alguns saem por lesão, outros entram nessas oportunidades, e isso vai gerando instabilidade. É claro que nós, treinadores, não gostamos disso. Preferimos ter uma equipe mais estável. Enquanto na linha defensiva conseguimos certa estabilidade, e no ataque também, no meio-campo isso não acontece. É uma zona que exige muita continuidade. Tem havido um tráfego muito grande de jogadores, todos muito dedicados, mas muitas vezes ainda pouco conectados entre si, sem criar a sociedade que poderiam — explicou Luís Castro após o empate sem gols com o Remo.

A rotação no setor de meio-campo é realmente grande. Noriega, Arthur, Nardoni, Léo Perez e Dodi entraram na ciranda de trocas por questões técnicas ou físicas. Essa rotatividade ajuda a explicar essa instabilidade no setor apresentada por Luís Castro.

Dentro de um cenário ideal, o meio-campo gremista seria formado por Noriega, Arthur e Nardoni. Os dois primeiros, no entanto, acabaram sendo preservados. O peruano sequer foi relacionado contra o Remo, já Arthur entrou na segunda etapa. A tendência é de que esse trio esteja em campo no Gre-Nal do próximo sábado (11).

Monsalve foi o meia escalado para iniciar a partida e tem chances de ser mantido. Os pontas Enamorado e Amuzu foram os responsáveis por levar as jogadas pelos lados do campo, mas sem o sucesso esperado. Eles também devem ser mantidos para o fim de semana.