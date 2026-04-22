O que os jogadores do Grêmio disseram após a vitória sobre o Confiança na Copa do Brasil

Weverton não foi exigido na partida. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Confiança. É o nome do time que o Grêmio derrotou na terça-feira (21), pela estreia na Copa do Brasil, e o sentimento que fica após a vitória. Com as mudanças prometidas por Luís Castro, o Tricolor teve uma atuação sólida que pode ser um ponto de virada para a equipe.

Após a partida, Weverton afirmou que a vitória é importante para elevar o ânimo do time, que é pressionado quando os resultados não vêm. Na avaliação do goleiro, o Grêmio vem melhorando e teve uma boa atuação na Arena.

— Às vezes, a gente tende a olhar para a camisa que está do outro lado, a olhar para jogadores que não são conhecidos, mas a gente esquece o quanto eles correm, o quanto se dedicam. Quando fica com a menos, aí se fecha ainda mais. Acho que é uma vitória boa, é uma vitória que nos traz confiança. Mas é uma vitória que deixa tudo em aberto ainda, e a gente sabe que vai ter que fazer um grande jogo lá pra poder carimbar a nossa vaga que é o objetivo principal.

Para o goleiro, adquirir estabilidade é importante para o desenvolvimento do time, que utiliza muitos jogadores da base que estão tentando se firmar no profissional:

— É um elenco jovem, de jogadores jovens que precisam de confiança, de estabilidade, e é muito difícil lançar jovem numa equipe que ainda não tem tanta estabilidade. Mas eu acho que a gente vem melhorando, às vezes o resultado não vem, mas a gente tem que analisar friamente cada performance.

Luís Castro deixou de lado o trio de volantes que vinha utilizando e incorporou um meia no seu time. Nardoni e Arthur foram recuados e Gabriel Mec completou o meio-campo.

— Eu acho que é função do treinador testas várias formações e tentar achar a melhor forma que os jogadores se encaixam, que os jogadores se sentem bem. Acho que agora é observar o que a gente fez com calma e entender se essa é a melhor forma, mas isso acho que é coisa para o Luís. O que ele armar para a gente jogar é nossa obrigação fazer e dar o nosso melhor, se dedicar ao máximo para que aquele esquema tenha sucesso e que a gente vença.

O zagueiro Viery também comentou sobre a mudança na formação promovida pelo técnico:

— Pra mim, qualquer jogador que estiver na volância vai ser um privilégio jogar junto, aprendo com todos eles. Acho que jogamos bem e acho que não é por causa de dois jogadores, e sim por causa do elenco todo. A gente conversa que tem que ter uma defesa sólida para que o nosso ataque consiga fazer gols, e a gente está sempre preparado para defender para eles.

O jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil é em 14 de maio, no Sergipe. O próximo compromisso tricolor é no domingo (26), contra o Coritiba, na Arena, pelo Brasileirão.