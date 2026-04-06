O que os colunistas de GZH disseram sobre o empate do Grêmio com o Remo

Em um domingo pouco inspirado em campo, o Grêmio só empatou com o Remo na Arena. O resultado de 0 a 0 frustrou a torcida gremista, já que o adversário teve um jogador expulso na metade do segundo tempo.
Além disso, não fosse a penalidade defendida por Weverton na etapa inicial, o Grêmio poderia ter sido derrotado em casa.
Agora, a atenção do Tricolor vai para a estreia na Copa Sul-Americana, na quarta-feira (8), contra o Montevidéo City Torque, na capital uruguaia. Depois, no fim de semana, haverá Gre-Nal pelo Brasileirão, no Beira-Rio.
Os colunistas de GZH opinaram sobre o empate. Veja abaixo.
O QUE OS COLUNISTAS DE GZH DISSERAM SOBRE O JOGO
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