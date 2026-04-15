O que os colunistas de GZH disseram sobre a primeira vitória do Grêmio na Sul-Americana

Tetê teve mais uma partida abaixo com a camisa do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

A vitória do Grêmio de 1 a 0 sobre o Deportivo Riestra, a primeira na Sul-Americana, além de aliviar a situação na competição, também afasta um pouco da desconfiança na direção da equipe com o fim da sequência de cinco jogos sem vitórias. O único gol da partida foi marcado por Amuzu, aos 41 minutos do segundo tempo.

O resultado construído com muito mais apreensão e dificuldades do que era esperado, afasta um pouco das desconfianças nos rumos do Grêmio. Mesmo sem encantar, o Tricolor soube encontrar soluções para vencer um adversário que fez o possível para se defender na Arena.

No próximo sábado (18), o time treinado por Luís Castro vai ao Mineirão para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão. Os colunistas de GZH opinaram sobre a vitória desta terça (14). Veja abaixo.