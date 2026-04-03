O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Grêmio para o Palmeiras

Grêmio sofreu sua quarta derrota em cinco jogos fora pelo Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio foi derrotado pela quarta vez fora de casa neste Brasileirão. O Tricolor foi superado pelo Palmeiras por 2 a 1, em jogo realizado nesta quinta (2), em Barueri/SP.

Marlon Freitas fez os dois gols dos palmeirenses, enquanto Carlos Vinícius descontou para o time gaúcho.

Confira o que os colunistas de GZH opinaram sobre a derrota. Veja abaixo.