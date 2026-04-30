O que disseram os colunistas de GZH sobre o empate do Grêmio com o Palestino

O Grêmio deixou o Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago, com um empate sem gols diante do Palestino, na noite desta quarta-feira (29), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ainda no primeiro tempo, Carlos Vinícius teve a oportunidade de marcar após Tetê sofrer pênalti, mas desperdiçou três cobranças consecutivas.
Na segunda etapa, o artilheiro tricolor chegou a balançar as redes, porém o lance foi anulado após revisão do VAR, que identificou toque de mão de Riquelme na origem da jogada.
Com o resultado, o Grêmio perdeu a chance de encostar no líder do Grupo F. O Tricolor encerra a rodada na segunda posição, com quatro pontos, dois a menos que o líder Montevideo City Torque. O terceiro colocado é o Deportivo Riestra, também com quatro pontos, enquanto o Palestino é o lanterna, com dois.
Veja abaixo o que os colunistas de GZH falaram sobre a partida
A opinião dos colunistas após o empate do Grêmio com o Palestino
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