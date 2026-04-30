O que Carlos Vinícius disse sobre o pedido de Luís Castro para a terceira batida de pênalti contra o Palestino

Centroavante errou três batidas de pênalti. Marcelo De Bona / Agência RBS

Depois de Carlos Vinícius perder as duas primeiras batidas, que foram revertidas por irregularidade na posição do goleiro, Luís Castro quis trocar o batedor para a cobrança derradeira. Em entrevista após o jogo, o técnico revelou que pediu a Caio Paulista para avisar Willian que ele deveria bater.

No fim das contas, o camisa 95 foi para a cobrança, e mais uma vez errou. Ele disse que quis assumir a responsabilidade:

— O mister disse ao Willian que era para ele bater, o Willian veio e eu perguntei se eu poderia repetir, bater o terceiro, e ele disse que sim.

O centroavante fez questão de ressaltar que a confusão quanto a mensagem de Luís Castro foi um "detalhe" e que respeita a decisão das lideranças. O próprio técnico disse esperava essa atitude do jogador.

— Eu entendo que era um momento quente. Entendo o Vinícius querer, porque eu já sei o caráter do Vinícius, o Vinícius não verga, ele assume a responsabilidade e vai com essa responsabilidade até ao fim — falou Luís Castro.

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— Obviamente que é uma grande responsabilidade, e a verdade é que aquele pênalti causou um empate hoje. Era para termos saído daqui com três pontos. Quando eu digo que eu assumo tudo isso, eu assumo e não tenho dificuldade nenhuma pra assumir. Não estamos saindo com os três pontos hoje por infelicidade minha, da minha decisão e da minha finalização — declarou Carlos Vinícius.

O centroavante ainda disse que vai assumir a responsabilidade no próximo pênalti que houver e que não se sente abalado pelo episódio desta quarta:

— Repeti e falhei. E uma coisa eu posso dizer: estou lá para bater de novo no próximo. Por que a gente vive num futebol de alto nível e não vai ser uma noite dessa que vai meter tudo por água abaixo.

O Grêmio volta a campo pela Sul-Americana na próxima terça-feira (5), contra o Deportivo Riestra, na Arena. Já o próximo compromisso tricolor é no sábado (2), diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão.