O provável time do Grêmio para enfrentar o Palestino

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira (29), para enfrentar o Palestino, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida, em Santiago, está marcada para as 21h30min.
O atacante Amuzu é desfalque certo. Assim, Tetê, que entrou no segundo tempo contra o Coritiba, deve ser o titular. Nardoni, expulso na Arena contra o Riestra, também está fora.
Assim, um provável Grêmio tem Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Arthur, Tetê, Enamorado e Gabriel Mec; Carlos Vinícius.
O Grêmio está na segunda posição do grupo F da Sul-Americana, com 3 pontos. Também nesta quarta-feira, mas às 19h, Riestra x City Torque se enfrentam em Buenos Aires, no outro jogo da chave.