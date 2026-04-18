O provável time do Grêmio para enfrentar o Cruzeiro

Wagner Leonardo deve ser o zagueiro titular no lugar de Viery. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio enfrenta o Cruzeiro, neste sábado (17), em busca da primeira vitória como mandante no Brasileirão. As equipes se enfrentam às 20h30min no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada. O Tricolor tem uma mudança confirmada na zaga.

Viery, suspenso, é desfalque. Kannemann estava cotado para ser o titular, mas sentiu desconforto muscular e ficou em Porto Alegre. Assim, Wagner Leonardo deve formar a dupla com Gustavo Martins na defesa. A última partida do defensor foi em 8 de março, no título gaúcho, quando ele foi expulso.

O restante do time deve ser o mesmo das últimas partidas. A principal dúvida está no ataque, entre Tetê e Enamorado.

Uma possível formação tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Arthur; Tetê (Enamorado), Amuzu e Carlos Vinícius.