O plano do Grêmio para superar a sequência de nove jogos em abril: "Rodízio é inevitável"

Amuzu, atacante do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Impossível terminar a sequência do Grêmio em abril em um fôlego só. Um mês. Nove partidas. Três competições. A maratona começa na quinta-feira (2) contra o Palmeiras e termina no dia 29 diante do Palestino. São 28 dias entre o primeiro e o último jogo da sequência. Uma média de uma partida a cada três dias.

Será um período para testar o elenco, a preparação física e a resistência psicológica do grupo de jogadores. Será um mês com capacidade para delinear as chances do futuro gremista no Brasileirão, e de encaminhar a vida na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

O programa de milhagem dos jogadores terá pontuação alta. Serão cerca de 10,4 mil km percorridos pelos céus da América do Sul. O Grêmio passará por São Paulo, Montevidéu, Belo Horizonte e Santiago. Serão cinco partidas em Porto Alegre.

— O rodízio é inevitável — decreta o preparador físico Michel Huff.

Além do estresse físico de tantas partidas, os jogadores lidarão com diferentes tipos de clima e até tipos de grama, a começar pelo sintético da Arena Barueri, sede do duelo contra o Palmeiras.

A alta demanda limita a quantidade de treinos para ajustes técnico, táticos e físicos. A preparação física atuará mais no controle de cargas, gestão de minutagem e recuperação dos atletas.

— No Brasil, a maioria dos clubes tem parâmetros de seis jogos em três semanas como o limite para cada jogador. Mas isso depende muito do histórico de cada atleta.

— Clubes que têm um grupo de jogadores sem muita diferença de nível de jogadores leva vantagem. Importante também ter jogadores no grupo que joguem em mais de uma posição — comenta Huff.

Qual competição priorizar

O preparador físico do Fk Liepaja está na terceira temporada no futebol da Letônia. Após a data Fifa, se prepara para encarar um bloco de 13 jogos em 58 dias. Puxado, mas nada comparado ao Brasil, assegura Huff.

Se poupar será necessário, Luís Castro terá de decidir quais jogos terão um time alternativo. O Brasileirão ainda engatinha e não está clara qual a prateleira gremista na competição. Entre os jogos do torneio há o clássico Gre-Nal, em 11 de abril.

O embate com o maior rival será na esteira da partida contra o Montevidéo City Torque, na estreia pela Copa Sul-Americana. O torneio continental é a taça que falta no museu gremista. Também tem a capacidade de inserir dinheiro nos combalidos cofres tricolores.

O título vale 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52 milhões), o equivalente a 10% do orçamento da temporada. O conjunto de partidas ainda terá o Riestra e se encerrará pela Sul-Americana diante do Palestino.

O título da Copa do Brasil está a nove partidas de distância. A começar pelo embate com o Confiança, na Arena. Junto com a glória de ser campeão virá um Pix da CBF de R$ 78 milhões.

— Inevitavelmente o Grêmio vai precisar escolher algumas batalhas. Acredito que a prioridade deva ser as copas. Temos obrigação de classificar em primeiro na Sula para não colocar mais dois jogos neste calendário insano. Um bom resultado no jogo de ida da Copa do Brasil, na Arena, também facilita a escalação no jogo da volta — avalia Queki, jornalista identificada do Grêmio.

Tome fôlego, será preciso para acompanhar o abril gremista.

Os jogos do Grêmio em abril