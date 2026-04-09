"O pior jogo da temporada", define Luís Castro sobre desempenho do Grêmio na estreia da Sul-Americana

Técnico gremista surpreendeu ao mandar titulares importantes para começar o jogo no Uruguai. Dante FERNANDEZ / AFP

O técnico Luís Castro atravessa seu primeiro momento de instabilidade desde sua chegada ao clube. E ele reconhece que o time não está bem.

Depois de empatar com o lanterna do Brasileirão na Arena, o Grêmio tropeçou fora de casa na estreia da Sul-Americana, perdendo por 1 a 0 para o modesto Montevideo City Torque, nesta quarta-feira (8). Com uma equipe mista, incluindo titulares importantes, o Tricolor não conseguiu impor seu favoritismo, sofrendo o gol da derrota no início do segundo tempo.

Com o resultado, o time de Luís Castro soma agora quatro jogos sem vencer e vai pressionado para o Gre-Nal, pelo Brasileirão, no sábado (11). Além disso, está há mais de três meses sem vencer fora de casa.

Na coletiva após o revés no Uruguai, o técnico gremista lamentou o resultado e definiu a partida do Grêmio como a "pior da temporada":

— Houve uma fase em que o Grêmio estabilizou e conseguimos estar 10 jogos sem derrota. O certo é que o time não aguentou em termos mentais quando apareceram as derrotas. E aí veio uma instabilidade. Começou com alguma falta de confiança, que se mostrou evidente contra o Remo. E hoje não conseguimos nos reerguer em relação aquilo que tinha sido o jogo três dias atrás.

— O aspecto mental neste momento não é bom, reconhecemos isso. E tem sido fatal para nós. Eu acho que este jogo foi o pior da temporada — completou o treinador.

Ainda lamentando o desempenho, destacou:

— Não temos dúvidas que a equipe regrediu nos últimos dois jogos. Através dessa desconfiança que incorporou, não conseguiu voltar a ter os princípios que tinha. Nós tínhamos estabilizado defensivamente, tido dinâmicas de ataque em que aproveitávamos bem os espaços dos adversários. Agora não conseguimos fazer isso com a eficácia tínhamos antes.

— É mais um jogo que vem na sequência de más atuações da nossa parte, fundamentalmente em relação ao último jogo. O time não conseguiu dar a resposta e fez um jogo muito abaixo daquilo que era exigido. Foi uma derrota merecida, em que o adversário se mostrou ao longo do jogo ser melhor que nós — disse em outra resposta.

Critério da escalação

Contra o City Torque, o técnico Luís Castro surpreendeu ao começar o confronto com nomes de peso, como Weverton, Athur, Noriega, Enamorado e Tetê. Depois do jogo, ele explicou suas escolhas:

— O critério foi: não dar os 90 minutos aos jogadores que pensamos que podem ir a jogo no Gre-Nal. Uns entrando de início, outros não jogando, outros atuando menos tempo.

Agora, o Grêmio terá pela frente o clássico Gre-Nal. O jogo contra o Inter será no sábado (11), às 20h30min, pelo Brasileirão.

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