O pedido de Tetê para Luís Castro no Grêmio

Camisa 21 relatou que gostaria de um teste em nova posição. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O rendimento de Tetê no Grêmio passa longe do projetado no retorno do ponta ao clube em 2026. O atacante reconhece a instabilidade e fez um pedido para o técnico Luís Castro. Ele deve seguir atuando mesmo com problemas familiares.

Aos 26 anos, o ponta tenta se acostumar com o futebol brasileiro, já que se profissionalizou na Europa passando por Ucrânia, França, Inglaterra, Turquia e Grécia. O estilo de jogo é diferente, mas não é “bengala”.

Na autoavaliação, Tetê reconhece que pode jogar mais. São 12 jogos e dois gols marcados, mas críticas são feitas em relação ao desempenho tático e tomadas de decisões.

Há boa relação com Luís Castro e os auxiliares. Numa das conversas rotineiras, o camisa 21 relatou que gostaria de um teste como meia central, função que desempenhou na base. Ele imagina que teria mais espaço para contribuir com os companheiros.

Luís Castro não descarta, mas publicamente deu indicativos que não é tão favorável ao tema. A formação mais usada nas últimas partidas é o 4-1-4-1 com um tripé no meio-campo sem a figura de um camisa 10.

— Tetê jogou sempre no corredor direito. Pode fazer ali (na meia)? Pode — disse Castro, em janeiro, sobre o tema.

— Investimos em um jogador porque ele é muito bom pelo corredor direito e depois vamos utilizá-lo de 10? Acho que não faz sentido nenhum. Acho que é comprarmos um ingrediente para a sopa e depois vamos colocá-lo na sopa errada — complementou.

Em paralelo, o português tem se mostrado solidário com Tetê. Ele revelou que o jogador enfrenta questões familiares e prestou solidariedade.

Segundo apurado por Zero Hora, Tetê deve seguir à disposição mesmo com a situação, que é mantida em sigilo e não deve ser publicizada por pedido do atleta.