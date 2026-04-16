O modelo de jogo a ser adotado pelo Grêmio diante do Cruzeiro

Luís Castro pretende dar entrosamento aos volantes. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O técnico Luís Castro vai manter o modelo de jogo adotado nos últimos compromissos do Grêmio na temporada. Diante do Cruzeiro, em Minas, o treinador vai repetir a ideia com três volantes. Noriega, Nardoni e Arthur devem novamente compor o trio de marcadores.

Caso opte por improvisar Noriega na vaga do suspenso Viery, na zaga, Léo Pérez surge como opção para o meio-campo. Caso contrário, o trio que atuou junto no Gre-Nal e no início do segundo tempo contra o Riestra, antes da expulsão de Nardoni, deve ser mantido contra o Cruzeiro.

A ideia do técnico Luís Castro é buscar um maior entrosamento entre os integrantes do meio-campo. Este é um dos setores mais problemáticos da equipe atualmente, algo reconhecido pelo próprio português em entrevista recente.

— No meio-campo tem sido uma zona em que as equipes precisam de muita estabilidade. Tem havido um tráfego muito grande de jogadores, todos eles muito dedicados, mas o certo é que, muitas vezes, não estão tão ligados uns aos outros, não criam a sociedade que poderiam criar. Tanto assim que nós mexemos muito no meio-campo ao longo das partidas — disse Luís Castro após o empate diante do Remo, na Arena.

Dentro do raciocínio estabelecido pelo treinador gremista, a partir do Gre-Nal 452, o objetivo será consolidar esses três marcadores abrindo o meio-campo. A utilização de pontas é outra convicção da qual Luís Castro não deve abrir mão.

Cruzeiro e Grêmio jogam no próximo sábado (18), às 20h30min, no Mineirão, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 12ª colocação na tabela, com 13 pontos conquistados até o momento. A Raposa abre o Z-4, com 10 pontos.