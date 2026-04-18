O jogador do Grêmio que despertou o interesse de clubes europeus em evento realizado na Holanda

Gabriel Mec tem 18 anos. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Os dirigentes do Grêmio não escondem a necessidade de realizar ao menos uma grande venda na atual temporada para tentar equilibrar as contas. Alguns nomes vêm recebendo sondagens que podem se transformar em propostas oficiais nos próximos dias.

Um desses nomes é o de Gabriel Mec. O jovem de 18 anos desperta o interesse de clubes europeus, que realizaram consultas recentes, mas ainda não apresentaram uma proposta oficial. Inclusive, os contatos mais recentes ocorreram durante a participação do Grêmio no TransferRoom, realizado na Holanda entre os dias 23 e 24 de março.

O Grêmio esteve representado pelo diretor de futebol Rafael Lima e pelo head scout Hugo Ribeiro. O evento reúne representantes de grandes clubes europeus, além dos principais agentes do futebol mundial.

Foi nesse encontro que o Grêmio recebeu contatos de interessados na contratação de Gabriel Mec. Por possuir bom cartaz no exterior e já ter negociado sua saída para o futebol inglês, com o Chelsea, o atacante teve seu nome bastante procurado. O clube gaúcho informou valores e o modelo de negócio para uma possível venda.