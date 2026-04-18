Grêmio

Especialidade mineira
Notícia

O curioso presente de Marcos Rocha para dirigentes, comissão técnica e funcionários do Grêmio antes do jogo contra o Cruzeiro

Lateral distribuiu sacolas térmicas com pães de queijo na concentração

Geison Lisboa

direto de Belo Horizonte

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