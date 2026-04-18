O curioso presente de Marcos Rocha para dirigentes, comissão técnica e funcionários do Grêmio antes do jogo contra o Cruzeiro

Natural de Sete Lagoas, em Minas Gerais, Marcos Rocha resolveu presentear dirigentes, funcionários e a comissão técnica do Grêmio com uma lembrança um tanto curiosa na manhã deste sábado (18), durante a passagem da delegação pelo Estado para o confronto diante do Cruzeiro.
O lateral-direito encomendou 40 sacolas térmicas com uma iguaria típica mineira: o pão de queijo.
Por volta do fim da manhã, a encomenda chegou à recepção do Novotel, onde o Grêmio está concentrado em Belo Horizonte. Foram necessárias duas viagens com carrinhos de bagagem para transportar tudo.
Marcos Rocha nasceu em Sete Lagoas, cidade localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele começou a carreira no Atlético-MG, onde conquistou títulos importantes, como a Copa Libertadores e a Copa do Brasil.