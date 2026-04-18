O curioso presente de Marcos Rocha para dirigentes, comissão técnica e funcionários do Grêmio antes do jogo contra o Cruzeiro

Foram necessárias duas viagens com carrinhos de bagagem para transportar tudo. Geison Lisboa / Agência RBS

Natural de Sete Lagoas, em Minas Gerais, Marcos Rocha resolveu presentear dirigentes, funcionários e a comissão técnica do Grêmio com uma lembrança um tanto curiosa na manhã deste sábado (18), durante a passagem da delegação pelo Estado para o confronto diante do Cruzeiro.

O lateral-direito encomendou 40 sacolas térmicas com uma iguaria típica mineira: o pão de queijo.

Por volta do fim da manhã, a encomenda chegou à recepção do Novotel, onde o Grêmio está concentrado em Belo Horizonte. Foram necessárias duas viagens com carrinhos de bagagem para transportar tudo.