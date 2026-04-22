Novo formato no meio-campo abre disputas por titularidade no Grêmio; veja as opções de Luís Castro

Gabriel Mec deverá ter sequência no time titular. ANGELO PIERETTI / Grêmio,Divulgação

O novo esquema proposto por Luís Castro na vitória por 2 a 0 sobre o Confiança, pela Copa do Brasil, apresenta a necessidade da escalação do famoso "camisa 10". Gabriel Mec foi o escolhido pelo português na terça-feira (21), mas há outras opções para o comandante gremista.

A tendência é que o jovem de 18 anos ganhe sequência no time titular, em uma formação com dois volantes mais recuados. Castro está preocupado em dar maior solidez ao sistema defensivo, e permitir que Gabriel Mec se aproxime dos atacantes.

Mas, além de Mec, o técnico abriu o leque de possibilidades para essa função, que estava arquivada na proposta de jogo anterior.

Outras opções

Segundo o treinador gremista, Riquelme, também jovem oriundo das categorias de base do Grêmio, surge como opção para a função de meia centralizado.

Outra expectativa gira em torno da volta de William. Quando retornar aos gramados, o dono da camisa 10 será testado nessa função de meia centralizado. Papel que pouco exerceu na atual temporada, devido à estratégia de atuar aberto.

Por último, aparece Monsalve. O colombiano tem características de meia, mas, segundo explicação do próprio treinador, apresenta tendência de atuar mais pelos lados, o que dificultaria sua escalação na função inaugurada por Gabriel Mec.

Também não se pode descartar testes com Tetê atuando nessa função. Apesar de ser considerado um atacante de lado, o camisa 21 pode ganhar oportunidades atuando mais próximo dos volantes.

Para o jogo diante do Coritiba, domingo (26), pelo Brasileirão, Luís Castro deverá repetir o time escalado na Copa do Brasil. Com isso, Gabriel Mec ganhará sequência no time titular.