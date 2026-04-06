"Não estamos satisfeitos", diz vice-presidente do Grêmio após empate com o Remo na Arena

Antônio Dutra Jr. concedeu entrevista depois do jogo. Duda Fortes / Agencia RBS

O empate sem gols com o Remo, na Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão, aumentou o clima de cobrança no Grêmio. Mesmo atuando boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, o time não conseguiu transformar volume em chances claras e deixou o campo sob vaias.

O ponto somado em casa fez o Grêmio perder uma posição. Com 12 pontos, o clube gaúcho está na 11ª colocação, com a mesma pontuação de Vasco e Inter, atrás na tabela nos critérios de desempate.

Após a partida, Antônio Dutra Jr., vice-presidente do Grêmio, reconheceu a frustração com o desempenho, mas reforçou o momento de transição vivido pelo clube:

— A inconstância faz parte daquilo que nós estamos fazendo. É um projeto de renovação do Grêmio, foi feita uma grande reformulação do elenco, promovidos muitos jovens. Nós estamos com uma equipe em formação.

— Estamos disputando dois campeonatos. Outro já disputamos e vencemos. O Brasileirão é difícil, mas tem amplas possibilidades de se recuperar na tabela — completou.

O dirigente ainda destacou a insatisfação com os recentes resultados gremistas:

— Estamos abaixo dos nossos objetivos. Não estamos satisfeitos. Mas o torcedor pode ter certeza que nós estamos fazendo aquilo que o Grêmio precisa que seja feito. Essa reformulação é fundamental para o clube.

Agora, o Tricolor vira a chave para a estreia na Sul-Americana, quando enfrenta o Montevideo City Torque, na quarta-feira (8), fora de casa. Na sequência, o foco será o Gre-Nal, no sábado (11), pelo Brasileirão, no Beira-Rio.