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"Não é o Grêmio que nós queremos", diz vice-presidente do Grêmio após derrota para o Montevideo City Torque

Dirigente fez críticas aos dois últimos jogos do Grêmio, contra Remo e Torque

Zero Hora

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