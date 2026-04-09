"Não é o Grêmio que nós queremos", diz vice-presidente do Grêmio após derrota para o Montevideo City Torque

Dirigente acredita na melhora do elenco para o Gre-Nal 452. Duda Fortes / Agencia RBS

Após a derrota do Grêmio para o Montevideo City Torque, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, o vice-presidente Antônio Dutra Jr. conversou com a imprensa na zona mista e lamentou a atuação gremista no Uruguai.

Segundo o dirigente, o clube acumula dois resultados negativos contra adversários considerados inferiores. No entanto, ele assegurou que as cobranças internas já começaram.

Antes do início da campanha na Sul-Americana, o Tricolor havia empatado sem gols com o Remo, na Arena, pelo Brasileirão — um resultado também visto como abaixo do esperado.

— Não é o Grêmio que nós queremos, não é o Grêmio que nós idealizamos. Vamos agora, em dois dias de trabalho até o Gre-Nal, buscar soluções, nos remobilizar. As cobranças já começaram internamente, nós já temos um um pré-diagnóstico daquilo que está acontecendo e vamos trabalhar para reverter a situação já no próximo jogo — comentou Dutra.

A próxima partida da equipe é contra o Inter, neste sábado (11), às 20h30min, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Brasileirão. Será o terceiro clássico do ano. Além de um empate, cada clube venceu uma partida. Entretanto, o Grêmio leva a vantagem por ter sido campeão gaúcho em cima do rival.

— O Grêmio vem de uma conquista na casa do adversário. O adversário certamente vem bastante motivado para esse jogo e nós vamos buscar as nossas soluções para fazer um jogo à altura daquilo que a camisa do Grêmio exige — concluiu o vice-presidente.

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