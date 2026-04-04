Na lanterna e com desfalques: como chega o Remo para enfrentar o Grêmio

Recém contratado, atacante Gabriel Taliari é a principal esperança de gols do Remo. Samara Miranda / Remo/Divulgação

Após duas derrotas consecutivas, o Grêmio tem a chance de voltar a vencer no Brasileirão, neste domingo (5). O adversário será o Remo, lanterna da competição, com apenas seis pontos, cinco a menos em relação ao Tricolor, que é o 10º colocado. As equipes se enfrentam a partir das 20h30min, na Arena.

O Remo retornou à primeira divisão após 36 anos e tem a permanência como principal objetivo da temporada. O clube começou o campeonato com o colombiano Juan Carlos Osorio na casamata. Atualmente, quem comanda o time é Léo Condé, anunciado no começo de março.

No Brasileirão, o time soma uma vitória, três empates e cinco derrotas. São 10 gols marcados e 17 sofridos na competição. Na última rodada, perdeu para o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro.

— O time já começou a mostrar um padrão de jogo, até contra o próprio Santos. O problema é que a transição, às vezes, é lenta, e os jogadores erram muitos passes. É um time que consegue construir jogadas, mas não consegue ser letal. E acaba pagando pelos erros do ataque — disse Giuseppe Tommaso, o Tomazão, coordenador de esportes e repórter da Rádio Clube do Pará.

Desfalques e retornos

Para enfrentar o Grêmio, o Remo conta com cinco desfalques. O lateral-direito João Lucas rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em jogo da sexta rodada contra o Coritiba. Ele já não disputaria a partida por estar emprestado pelo próprio Tricolor.

O meia Vitor Bueno, um dos principais jogadores do elenco, se recupera de lesão na panturrilha e também não entrará em campo. Outro que se recupera de lesão e não deve jogar é Patrick de Paula. Por conta do terceiro cartão amarelo, a dupla de volantes Zé Ricardo e Zé Welison está suspensa.

Já o meia Patrick, ex-Inter, volta a ficar a disposição de Léo Condé. Ele não jogou contra o Santos, já que pertence ao clube paulista.

Destaques e pontos fracos

Além da transição mais lenta e da falta de precisão no ataque, Tomazão explica que o elenco do Remo tem apresentado cansaço na segunda etapa, o que pode ser utilizado a favor do Grêmio.

Já no elenco, os jogadores que mais chamam a atenção no momento são o goleiro Marcelo Rangel, o atacante Gabriel Taliari, ex-Juventude, e o zagueiro camaronês Tchamba.

— Tchamba encaixou bem na zaga com o Marllon. O Marcelo Rangel continua sendo um goleiro que joga em alto nível. No meio, o grande nome é o Vitor Bueno, mas está fora, está machucado. E tem o Taliari, que chegou bem, já tem uma boa média de gols, são três em quatro jogos. Alef Manga também vai bem. São esses jogadores que conseguem algum destaque — disse Tomazão.

Provável escalação