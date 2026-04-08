Montevideo City Torque x Grêmio: tudo sobre o jogo da 1ª rodada da Sul-Americana. Arte ZH

Montevideo City Torque e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h30min, pela primeira rodada da Sul-Americana. O jogo ocorre no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O Tricolor vem de um empate frustrante contra o Remo, na Arena, no domingo (5). Os uruguaios, um dia antes, também empataram pelo campeonato nacional, com o Danubio, fora de casa.

Escalações confirmadas para Montevideo City Torque x Grêmio

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Aguero, Romero, Kagelmacher e Silvera; Pizzichillo, Siles e Montes; Obregón, Salomón Rodríguez e Lecchini. Técnico: Marcelo Méndez.

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Caio Paulista; Noriega, Arthur e Riquelme; Tetê, Enamorado e Braithwaite. Técnico: Luís Castro.

Arbitragem para Montevideo City Torque x Grêmio

Augusto Aragon, auxiliado por Christian Lezcano e Ricardo Baren. VAR: Gabriel González (quarteto equatoriano)

Onde assistir a Montevideo City Torque x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A Paramount+ anuncia a transmissão.

Como chegam Montevideo City Torque x Grêmio

Montevideo City Torque

Sem vencer há três jogos, os uruguaios têm o grande confronto da temporada até aqui diante de seus domínios. Fundado em 2007, o Torque é um dos clubes mais recentes do futebol uruguaio e está ligado ao grupo do Manchester City.

Sexto colocado no campeonato nacional, com 50% de aproveitamento, o City Torque tem como destaque o atacante de 26 anos Salomón Rodríguez, que tem seis gols nas últimas oito partidas. Como pouparam alguns de seus principais jogadores no último compromisso, vão com força máxima contra o Tricolor.

Grêmio

Depois de um empate frustrante contra o lanterna do Brasileirão, em plena Arena, e visando o Gre-Nal 452, no sábado (11), o Tricolor terá uma equipe mista, com a maior parte de jogadores considerados reservas.

Entre os titulares, nomes como Weverton e Arthur vão para o jogo. Já Braithwaite reaparece entre os 11 pela primeira vez desde a recuperação de grave lesão no tornozelo.