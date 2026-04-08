Montevideo City Torque x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Montevideo City Torque x Grêmio: tudo sobre o jogo da 1ª rodada da Sul-Americana. Arte ZH

Montevideo City Torque e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h30min, pela primeira rodada da Sul-Americana. O jogo ocorre no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O Tricolor vem de um empate frustrante contra o Remo, na Arena, no domingo (5). Os uruguaios, um dia antes, também empataram pelo campeonato nacional, com o Danubio, fora de casa.

Escalações para Montevideo City Torque x Grêmio

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Aguero, Romero, Kagelmacher e Silvera (Busquets); Pizzichillo, Siles e Montes; Obregón, Salomón Rodríguez e Lecchini. Técnico: Marcelo Méndez.

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Luís Eduardo, Kannemann (Wagner Leonardo) e Caio Paulista; Tiaguinho (Noriega), Nardoni (Arthur) e Jefinho (Roger); Tetê, Braithwaite e Gabriel Mec. Técnico: Luís Castro.

Arbitragem para Montevideo City Torque x Grêmio

Augusto Aragon, auxiliado por Christian Lezcano e Ricardo Baren. VAR: Gabriel González (quarteto equatoriano)

Onde assistir a Montevideo City Torque x Grêmio

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e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A Paramount+ anuncia a transmissão.

Como chegam Montevideo City Torque x Grêmio

Montevideo City Torque

Sem vencer há três jogos, os uruguaios têm o grande confronto da temporada até aqui diante de seus domínios. Fundado em 2007, o Torque é um dos clubes mais recentes do futebol uruguaio e está ligado ao grupo do Manchester City.

Sexto colocado no campeonato nacional, com 50% de aproveitamento, o City Torque tem como destaque o atacante de 26 anos Salomón Rodríguez, que tem seis gols nas últimas oito partidas. Como pouparam alguns de seus principais jogadores no último compromisso, vão com força máxima contra o Tricolor.

Grêmio

Depois de um empate frustrante contra o lanterna do Brasileirão, em plena Arena, e visando ao Gre-Nal 452, no sábado (11), o Tricolor vai a campo com um time alternativo. O Tricolor terá, conforme o regulamento da competição, 50 atletas disponíveis para os jogos da fase de grupos.

Atletas como Grando, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, que precisam de ritmo de jogo, devem aparecer. Braithwaite tem chance de retornar como titular pela primeira vez desde a recuperação de grave lesão no tornozelo.