Grêmio 1x0 Deportivo Riestra: veja o gol e os melhores momentos pela Sul-Americana

O Grêmio conquistou seus primeiros pontos na Sul-Americana nesta terça-feira (14), contra o Deportivo Riestra. Em partida disputada na Arena, pela segunda rodada do Grupo F, o Tricolor venceu os argentinos por 1 a 0, com gol de Amuzu aos 41 do segundo tempo.

O Grêmio volta a campo no sábado (18), diante do Cruzeiro, pelo Brasileirão. Já o próximo compromisso pela Sul-Americana será no dia 29 de abril, contra o Palestino, no Chile.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲