Mec celebra primeiro gol pelo Grêmio e sinaliza posição preferida em campo: “Tenho essa facilidade”; veja vídeo

O destaque da vitória do Grêmio sobre o Coritiba por 1 a 0, neste domingo (26), foi o jovem Gabriel Mec. Ele garantiu os três pontos para o Tricolor com o gol marcado ainda na etapa inicial. Aliás, foi a primeira vez que a promessa da base balançou as redes em um jogo pelo time profissional.

Após a partida, ele reafirmou a felicidade por vestir a camisa do Grêmio.

— Muito feliz, agradecer a Deus por vestir essa camisa, que é muito pesada. Feliz pelo primeiro gol, sempre vim buscando em todos os jogos. Feliz por ter ajudado a equipe com esse gol. O coração [na comemoração] foi para a minha família, que está no camarote e pôde prestigiar esse momento muito incrível — disse o meia.

Mec conversou com a equipe da Rádio Gaúcha na zona mista. E ao ser questionado sobre a possibilidade de se manter na função de meia, afirmou que se sente bem na posição e acredita que está sendo importante para a equipe.

— Jogo aí muito bem, fico muito leve. É uma posição que eu gosto de jogar, tem espaço para os dois lados, posso sair para os dois lados. Graças a Deus eu tenho essa facilidade. E fico muito feliz de poder estar atuando bem, isso é muito importante pra mim e com certeza pro Grêmio também.

Especulação sobre ida para o Exterior

Gabriel Mec recebeu, no ano passado, uma proposta para jogar no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ao responder uma pergunta sobre sua preferência por permanecer no Grêmio, respondeu:

— É um clube muito grande, todo mundo sabe [o Shakhtar], mas eu tinha o sonho de jogar pelo Grêmio, porque é o clube que me apoiou desde os nove anos. Então, com certeza, escolhi ficar para ainda poder atuar por esse time. Fico feliz por estar atuando mais.

E sobre convocação para a seleção brasileira de base, ele respondeu que seu foco está no Grêmio:

— A gente não tem muito contato com a CBF [os jogadores]. Minha cabeça está no Grêmio e, com certeza, tudo o que eu fizer aqui vai ter reflexo fora. Fico feliz por estar atuando bem, e as coisas vão acontecer naturalmente.

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