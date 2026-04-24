Marcelo Grohe sai de campo indignado e surpreende árbitro com reação inusitada; veja vídeo

Marcelo Grohe ficou na bronca com a arbitragem ao final da derrota do Al Shabab para o Al Rayan, na decisão da Liga dos Campeões do Golfo. Após a goleada por 3 a 0 para o adversário, o ex-goleiro do Grêmio descontou a frustração com a atuação do árbitro Adel Al-Naqbi, dos Emirados Árabes Unidos, no aperto de mão.

O clube do ex-gremista reclamou de algumas das decisões da arbitragem. Yannick Carrasco, atacante da equipe saudita, foi expulso por reclamação após sofrer entrada violenta de Gregore. Alvo do Tricolor em 2025, Róger Guedes marcou o terceiro gol do jogo.

O retorno do goleiro a Porto Alegre foi debatido na janela de transferências do meio de 2025. Mas sem o avanço nas negociações, após ter a solução de uma situação de saúde na família, Grohe recebeu o convite para retornar à Arábia Saudita. O jogador foi vendido pelo Tricolor ao Al Ittihad no fim de 2018. Ele também defendeu o Al-Kholood no país.