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Marcelo Grohe sai de campo indignado e surpreende árbitro com reação inusitada; veja vídeo

Al Shabab, do goleiro, foi derrotado pelo Al Rayan, de Róger Guedes, na Liga dos Campeões do Golfo

Zero Hora

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