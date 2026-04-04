Mais de 50 anos: relembre a última vez que Grêmio e Remo se enfrentaram

Ídolo gremista, Tarciso marcou o primeiro gol da partida. Agencia RBS / Agencia RBS

Grêmio e Remo se enfrentam neste domingo pela 10ª rodada do Brasileirão a partir das 20h30min, na Arena. Após 32 anos, o clube paraense retornou à primeira divisão. Entretanto, o último confronto contra o Tricolor é bem mais antigo.

As duas equipes só se enfrentaram quatro vezes, com quatro vitórias gremistas e nenhum gol sofrido pelo time gaúcho. A última delas foi em 8 de outubro de 1975, em jogo válido pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio venceu por 4 a 0 no Olímpico, em uma noite de quarta-feira. Tarciso fez o primeiro gol da partida, mas o grande nome do jogo foi Neca, responsável por colocar a bola na rede nas outras três oportunidades.

O Grêmio acabou eliminado na terceira fase, etapa que antecedia as semifinais da competição. Já o Remo deixou a disputa justamente na segunda fase, quando não conseguiu terminar entre os seis primeiros colocados de seu grupo.

Com todos os jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro confronto entre as equipes foi em 1972, uma vitória gremista por 1 a 0, fora de casa. Depois, foram outros dois jogos no Olímpico, fora a goleada de 1975. Um 3 a 0 em 1973, assim como um 1 a 0 em 1974.

Goleada na capa

Topo da capa da Zero Hora de 9 de outubro de 1975 destaca a goleada gremista. Zero Hora / Reprodução

Um dia após a vitória, a Zero Hora trouxe a foto de um dos gols do Grêmio e o destaque para a dupla Neca e Tarciso. Abaixo da manchete, um pequeno trecho resume a partida e ainda traz informações sobre o jogo do Inter na rodada.