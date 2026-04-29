Luís Castro tenta alcançar sequência de vitórias inédita pelo Grêmio

Luís Castro tenta engatar três vitórias consecutivas. Renan Mattos / Agencia RBS

Contra o Palestino, nesta noite, no Estádio La Cisterna, em Santiago, o Grêmio tenta alcançar a maior sequência positiva até o momento sob o comando de Luís Castro.

Mesmo com 27 jogos entre Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, o Tricolor jamais conseguiu engatar três vitórias consecutivas. O maior período foi justamente foi contra Guarany e São Luiz, ainda pelo Estadual.

Outras vitórias conjuntas foram em casa diante do Atlético-MG e Inter, ambas na Arena, entre o final de fevereiro e o primeiro dia de março. Sob o comando do português foram alcançados oito jogos de invencibilidade, com três vitórias e cinco empates.

Na passagem pelo Grêmio, Luís Castro tem 11 vitórias, oito empates e oito derrotas. O aproveitamento, mesmo com a conquista do Gauchão, é de 46,9%.

O maior período de instabilidade foi superado recentemente. A avaliação é que o time perdeu a confiança. Nos bastidores houve respaldo ao treinador pelo trabalho e vínculo de médio prazo: até dezembro de 2027.