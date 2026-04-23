Luís Castro tem três retornos e começa a definir troca na zaga do Grêmio

Luís Castro durante treino do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio abriu a preparação, nesta manhã, para enfrentar o Coritiba, no final de semana, pelo Brasileirão. O técnico Luís Castro começa a definir o substituto de Gustavo Martins, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O treinador teve três retornos na atividade.

Os titulares fizeram atividades físicas enquanto os reservas tiveram treino de movimentação tática. Willian e Kannemann, que estavam no Departamento Médico, treinaram normalmente.

O argentino tratou desconforto muscular, enquanto o meia-atacante está na reta final de recuperação após uma tendinopatia crônica na musculatura posterior da coxa. Há chances deles ficarem no banco no final de semana.

Outro que teve imagens divulgadas pelo clube é o lateral-direito João Pedro, que não atua há dois meses por lesão muscular. Mesmo em evolução, há cautela pelos problemas físicos recentes.

Viery

O zagueiro Viery, que teve uma lesão na mão esquerda contra o Confiança, está com uma proteção, mas não preocupa. Ele terá um novo companheiro no setor, já que Gustavo Martins está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Balbuena é o favorito para assumir a vaga.