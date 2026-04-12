Luís Castro reforça confiança na recuperação de Tetê no Grêmio: "Vai encontrar a paz dele" 

Tetê teve mais uma atuação discreta. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após o empate em 0 a 0 no Gre-Nal 452, um jogador que vem apresentando atuações abaixo da média voltou a ser contestado. Mais uma vez, Tetê não foi bem, e ficou devendo uma boa atuação, algo que se repete desde o seu retorno ao clube.

No entanto, na entrevista coletiva, o técnico Luís Castro saiu em defesa do jogador. E disse que o jogador pode "render mais":

— É um jogador que tem Champions League, foi o melhor na Grécia no ano passado. Tem potencial para fazer mais. Espero que ele melhore rapidamente. Não podemos desistir dele. Vai encontrar a paz dele, o caminho certo — projetou.

Tetê foi titular em todos os jogos do Grêmio fora de casa, tanto no Brasileirão quanto na Sul-Americana. No entanto, o Tricolor não tem resultados positivos nestas partidas.