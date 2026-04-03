Luís Castro reconhece partida ruim de Tetê e cita fator externo como possível justificativa

Tetê disputou apenas a primeira etapa contra o Palmeiras. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Contratado em janeiro por cerca de R$ 38,5 milhões, Tetê ainda não provou valer todo o investimento do Grêmio em seu futebol. Em 12 jogos na temporada, o jogador tem apenas dois gols marcados, um no Brasileirão e outro no Gauchão, e perdeu a titularidade no lado direito do ataque para Enamorado.

É nítido que o desempenho do atacante de 25 anos caiu. Luís Castro o escalou como titular contra o Palmeiras em função da questão física de Amuzu. Titular no lado esquerdo, o belga só pôde entrar no segundo tempo, e Enamorado atuou por este setor na etapa inicial.

Segundo o técnico gremista, Tetê enfrenta um problema pessoal, mas não aprofundou o assunto por respeito ao jogador. Na entrevista coletiva após a derrota, ele prestou solidariedade ao atleta, que já havia trabalhado com ele no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia:

— Quero dar um abraço ao Tetê pelo problema familiar que ele transporta neste momento e por ter se dedicado ao jogo por completo, embora não tenha atingido aquilo que pretendia. Não foi um jogo feliz dele.

O Grêmio volta a jogar no próximo domingo (5), às 20h30min, para enfrentar o Remo, lanterna do Brasileirão, na Arena. O Tricolor está na 10ª colocação com 11 pontos. O que chama a atenção é o desempenho fora de casa, já que o clube ainda não venceu longe da Arena. São quatro derrotas e um empate.