Luís Castro planeja adaptações em três setores do Grêmio

Técnico português vive momento de pressão no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio

— Vamos mudar a estrutura. Não vamos continuar com a mesma — prometeu Luís Castro, após a nova derrota fora de casa, pelo Brasileirão, para o Cruzeiro, no último sábado (18), no Mineirão. A frase abre margem para projeções de alterações no time do Grêmio para encarar o Confiança, do Sergipe, pela Copa do Brasil, nesta terça-feira (21), na Arena. Zero Hora explica as adaptações projetadas pela comissão técnica para fazer o Tricolor vencer novamente.

Na coletiva, o técnico português deu indicativos. Para ele, o tripé no meio-campo não foi o grande problema, mas sim a falta de alternativa nas “entrelinhas” para dialogar com a posse da bola.

— Os três jogadores de meio, na primeira parte, estiveram melhor do que os três jogadores de meio depois, ao longo da segunda parte. Quando nós fizemos entrar o Monsalve de meia, a equipe não esteve tão bem, não por culpa do Monsalve, mas porque a equipe deixou de ter capacidade de parar aquilo que eram os contra-ataques da equipa do Cruzeiro. Expusemos-nos muito, o Cruzeiro teve espaço para chegar ao nosso gol. E mostrámos um desequilíbrio permanente a partir do momento que jogamos com um meia. Mas isso é fruto de análise, por isso eu disse ao colega que tenho que mudar a estrutura e vou mudar a estrutura. E essa mudança de estrutura passa claramente por ter mais jogadores entrelinhas, jogadores que hoje não conseguimos ter — explicou.

Luís Castro compreende que os laterais e os pontas jogam abertos por características, e acabam não fechando em construções ofensivas para o centro. João Pedro, em recuperação de lesão muscular, e Marcos Rocha, podem voltar a ser utilizados. Do lado esquerdo, Pedro Gabriel tende a ser mantido com a concorrência de Marcos Rocha.

Para as pontas, Amuzu e Enamorado, pelo rendimento, são considerados titulares. Pelo revezamento pelo desgaste da sequência de jogos, eles devem descansar gerando espaço para Tetê ou Mec, que têm características de fechar mais para o centro do que extremas.

A formação com três volantes também pode ser desmanchada em virtude das partidas na Arena diante do Confiança e do Coritiba. Monsalve e Riquelme ganhariam espaço no tripé, num formato semelhante ao utilizado no momento de maior estabilidade da equipe em 2026: em março, na final do Gauchão e rodadas iniciais do Brasileirão.