Luís Castro mexe na escalação do Grêmio e aposta em novo meio de campo; confira

Luís Castro prometeu no time para tentar atuações melhores. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio terá novamente a figura do camisa 10. Luís Castro ensaiou no treino desta segunda-feira (20) um time no esquema 4-2-3-1, com Gabriel Mec como meia central. É assim que deve atuar contra o Confiança nesta terça-feira (21), às 19h30min, na Arena, na estreia da Copa do Brasil.

Depois das dificuldades defensivas apresentadas no Mineirão, sábado, a ideia da comissão técnica é garantir mais proteção aos zagueiros com os dois volantes na frente da área.

Mas a comissão técnica entende que o posicionamento também possa ajudar a melhorar a produção ofensiva do setor. Os dois volantes serão orientados a auxiliar Gabriel Mec na construção ofensiva diante do Confiança, um adversário que está na Série C do Brasileirão.

Arthur terá a responsabilidade de auxiliar no controle da posse de bola e na distribuição dos passes. Nardoni terá mais resguardo defensivo, mas também com liberdade para se somar aos companheiros no campo de ataque.

A comissão técnica entende que o argentino poderá ter melhor rendimento em uma função que o permita aparecer como opção no campo de ataque vindo de trás da linha da bola.

Gabriel Mec teve rendimento bem avaliado como meia em outros momentos. A opção de o escalar novamente mais centralizado, sem tanta responsabilidade defensiva quando atua como ponta, é a solução deste momento para a estreia na Copa do Brasil diante do time sergipano.

Mec se destacou na função contra o Juventude, na partida em Caxias do Sul pelas semifinais do Gauchão.