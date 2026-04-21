Luís Castro mexe na escalação do Grêmio e aposta em novo meio de campo; confira

O Grêmio terá novamente a figura do camisa 10. Luís Castro ensaiou no treino desta segunda-feira (20) um time no esquema 4-2-3-1, com Gabriel Mec como meia central. É assim que deve atuar contra o Confiança nesta terça-feira (21), às 19h30min, na Arena, na estreia da Copa do Brasil.
Para esta noite, outra mudança preparada na esperança de melhorar a produção no meio-campo é que Nardoni e Arthur atuarão alinhados, como uma dupla de volantes. Noriega deixa o time. Ele e Monsalve nem aparecem entre os concentrados. A derrota para o Cruzeiro precipitou as mudanças.
Depois das dificuldades defensivas apresentadas no Mineirão, sábado, a ideia da comissão técnica é garantir mais proteção aos zagueiros com os dois volantes na frente da área.
Mas a comissão técnica entende que o posicionamento também possa ajudar a melhorar a produção ofensiva do setor. Os dois volantes serão orientados a auxiliar Gabriel Mec na construção ofensiva diante do Confiança, um adversário que está na Série C do Brasileirão.
Arthur terá a responsabilidade de auxiliar no controle da posse de bola e na distribuição dos passes. Nardoni terá mais resguardo defensivo, mas também com liberdade para se somar aos companheiros no campo de ataque.
A comissão técnica entende que o argentino poderá ter melhor rendimento em uma função que o permita aparecer como opção no campo de ataque vindo de trás da linha da bola.
Gabriel Mec teve rendimento bem avaliado como meia em outros momentos. A opção de o escalar novamente mais centralizado, sem tanta responsabilidade defensiva quando atua como ponta, é a solução deste momento para a estreia na Copa do Brasil diante do time sergipano.
Mec se destacou na função contra o Juventude, na partida em Caxias do Sul pelas semifinais do Gauchão.
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