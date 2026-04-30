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Desfalque?
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Luís Castro mantém mistério sobre a escalação de Amuzu no próximo jogo do Grêmio

Atacante trata um edema ósseo após pancada recebida na partida com o Coritiba

Saimon Bianchini

Direto de Santiago

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