Luís Castro mantém mistério sobre a escalação de Amuzu no próximo jogo do Grêmio

Amuzu passará por nova avaliação nesta quinta (30). Renan Mattos / Agencia RBS

Após o empate com o Palestino, no Chile, o Grêmio aguarda atualizações sobre a recuperação de Amuzu para definir o time que enfrentará o Athletico-PR. O Tricolor encara os paranaenses no próximo sábado (2), às 20h30min, em Curitiba.

Na coletiva após o jogo da Sul-Americana, Luís Castro manteve mistério sobre a utilização do ponta no fim de semana.

— Nós esperamos que Amuzu se recupere da lesão que sofreu no último jogo, naquele lance de origem de vermelho. Vamos ver. Vamos primeiro ver os disponíveis. Depois de ver os disponíveis, lançaremos à equipe.

Amuzu se recupera de um edema ósseo, causado por uma pancada recebida no jogo com o Coritiba, no domingo (26). Ele teve sangramento na região após receber a falta, que gerou a expulsão de Jacy, e não viajou a Santiago para tratar a lesão.

O Grêmio projeta uma nova avaliação nesta quinta-feira (30), com médico e fisiologistas, para decidir se o jogador pode ir a Curitiba. A delegação gremista deverá passar por outras alterações, como a volta a Porto Alegre dos suspensos Carlos Vinícius e Viery. Caso liberado, Amuzu deve viajar ao Paraná com Nardoni.

Outra possibilidade é que o ganês retorne apenas diante do Riestra, na Argentina, na próxima semana, pela Sula.

Pela ausência de Amuzu na quarta-feira, Tetê e Willian foram testados nas extremas contra o Palestino. Enamorado foi preservado. Roger, que seria opção, também está no departamento médico, com lesão muscular.